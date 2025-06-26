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إير كايرو تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة مع ميد إير
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إير كايرو تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة مع ميد إير

اتفاقية شراكة استراتيجية بين إير كايرو وميد إير
اتفاقية شراكة استراتيجية بين إير كايرو وميد إير
نورهان خفاجي

وقعت شركة إير كايرو اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ميد إير" (MedAire) العالمية المتخصصة في تقديم الدعم الطبي والأمني  فى مجال الطيران المدنى، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة الطيران المدني  الرامية إلى تطوير منظومه السلامة والرعاية الصحية في مجال النقل الجوي.

وقام بتوقيع الاتفاقية الطيار  أحمد شنن رئيس شركة إير كايرو، والسيد ريلي راجان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا في شركة "ميد إير"، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني في خطوة تعكس التزام  الشركة بتطبيق أحدث الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة الجوية.

ومن جانبه، أوضح الطيار أحمد شنن، رئيس شركة إير كايرو، أن هذه الشراكة تُعد جزءًا من استراتيجية متكاملة تنتهجها الشركة بهدف تطوير منظومة السلامة الجوية وتعزيز جاهزية الطواقم للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين.
مشيرا الى انه بموجب هذه الاتفاقية ستتمكن شركه  إير كايرو بتطبيق مجموعة من الخدمات الطبية المتقدمة، على رأسها خدمة MedLink التي تتيح لطاقم الطائرة التواصل المباشر وعلى مدار الساعة مع أطباء طوارئ متخصصين في طب الطيران، لتقديم استشارات طبية فورية أثناء الرحلات. وتهدف هذه الخدمة إلى الحد من تحويلات الرحلات غير الضرورية، وضمان توفير الرعاية المناسبة في الوقت المناسب من قبل كوادر طبية مؤهلة بالاضافة الى تقييم مدى جاهزية المسافرين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية خاصة للسفر جوًا، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة التشغيلية والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية العالمية.

وأشار شنن إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تنفذها إير كايرو حاليًا، وتتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة لدى كبرى شركات الطيران العالمية في مجالات السلامة والابتكار، مما يعكس التزام الشركة الثابت بسلامة وراحة الركاب والطاقم على حد سواء.

ومن جانبه، أعرب السيد ريلي راجان عن اعتزازه بالشراكة مع شركة إير كايرو، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بإعادة صياغة معايير السلامة والاستعداد الطبي على متن الرحلات الجوية.

وأضاف أن هذه الشراكة تُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة تطوير شاملة تنتهجها الشركة، تهدف من خلالها إلى مواكبة أرقى المعايير المعتمدة لدى كبريات شركات الطيران العالمية في مجالي السلامة والابتكار الطبي. مضيفا أن شركة ميد إير، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في تقديم خدمات الدعم الطبي على متن الطائرات، حيث تعتبر هذه المبادرة محطة جديدة نحو تعزيز مستوى الصحة والسلامة في قطاع الطيران.
ومن المقرر بدء تفعيل الخدمات الجديدة على متن جميع رحلات الشركة اعتبارًا من منتصف يوليو 2025، وتشمل باقة من الحلول المتكاملة التي تسهم في دعم اتخاذ القرار الطبي أثناء الرحلات الجوية، وتقييم حالات المسافرين الصحية قبل الإقلاع، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم الامتثال لأعلى المعايير الدولية.

شركة إير كايرو ميد إير الطيران المدنى

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