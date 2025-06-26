مصر للطيران تشارك في معرض الشحن الأوروبي 2025 بمدينة ميونخ

شاركت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في فاعليات معرض AIR CARGO EUROPE 2025، الذي أُقيم بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2025، وذلك بوفد رسمي برئاسة الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

ومن جانبه أوضح الطحطاوي أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تسعي إلي توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في الأسواق المختلفة، حيث تتيح هذه الفاعليات فرصًا للتعاون مع كبار المستثمرين وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للشركة وتقديم حلول متطورة في مجال النقل الجوي، وتجسد هذه المشاركة الفعالة مكانة مصر للطيران للشحن الجوي كإحدى الشركات الرائدة في سوق الشحن الإقليمي والدولي، وتؤكد التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتعزيز تنافسها على الساحة العالمية.

وأضاف الطحطاوي أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا لحرص مصر للطيران للشحن الجوي على التواجد الفعال في أهم الفاعليات الدولية، إلى جانب شركات الطيران العالمية وفتح أسواق جديدة للشركة وتحقيق أكبر المكاسب نظرًا لمشاركة أكبر وأهم شركات الطيران ووكلاء البيع بالإضافة إلي تنشيط حركة التسويق والبيع، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتعرف علي ما توصلت إليه كبري الشركات واستكشاف اتجاهات الأسواق العالمية في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وقد تم تخصيص جناح متميز للشركة داخل المعرض، شكّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وكذلك لعقد العديد من اللقاءات المهنية المثمرة مع كبري شركات الشحن العالمية والمطارات ومقدّمي الخدمات اللوجستية والتي أثمرت عن تعاقدات عديدة ذات إيرادات متميزة، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع شبكة التعاون الاستراتيجي.