بعد نجاحها في «سكاي تراكس العالمي».. مصر للطيران تحتفل بجائزة الأفضل إفريقيًا |صور

التقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بمجموعات العمل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية المشاركة في تقييم سكاي تراكس من (قطاع العمليات - قطاع الضيافة الجوية - قطاع الشئون التجارية - الإدارة العامة للمحطات - الإدارة العامة للعلاقات العامة - الإدارة العامة للبحوث والتطوير - الأمن - السلامة والجودة) بالإضافة إلي فرق العمل المختلفة من الشركات التابعة.

وذلك بمناسبة حصول شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي جائزة "أفضل موظفي شركة طيران" على مستوى أفريقيا لعام 2025 وفقاً لتقييم Skytrax

حيث قدّم لهم الشكر علي جهودهم المتميزة وأدائهم المشرف والتي ساهمت في فوز مصر للطيران بأكثر من جائزة لعام 2025

- أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا (للعام الثاني علي التوالي).

- أفضل طاقم ضيافة في أفريقيا.

- أفضل وجبات مقدمة علي الدرجة السياحية في أفريقيا.

كما احتلت مصر للطيران المركز 68 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم من بين أكثر من 325 شركة طيران وبفارق 20 مركزًا متقدمًا عن العام السابق 2024.

وحضر اللقاء الطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وخالد عطوة رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والطيار/ حافظ الشيتي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركة.