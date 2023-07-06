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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات..الدولار يصعد و التطبيق الجديد ينهي على تويتر

صدى البلد

رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

الدولار يصعد بفضل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

قاتل تويتر.. «ميتا» تطلق تطبيقها «ثريدز»

زلزال بقوة 5.8 يضرب شمال تشيلي

 

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الخميس بعدة أحداث عالمية ومحلية.

واهتمت صحيفة الإمارات اليوم ، بالمحادثة الهاتفية التى أجراها بن زايد و سوناك، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات و ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة  خلال اتصال هاتفي، العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

كما تمت مناقشة سبل تطوير آفاق الشراكة الإستراتيجية لدفع التقدم في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" والتي أعلنها البلدان خلال شهر سبتمبر عام 2021.د، حسبما أضافت وام.


و ناقش الجانبان خلال الاتصال فرص التعاون التي تسهم في تعزيز طموحات التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وتبادل بن زايد و سوناك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و أكد الطرفان في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وافادت صحيفة الخليج الإماراتية ، أن ارتفع الدولار على نطاق واسع، اليوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

واقترب الين بالقرب من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر الماضي، حسبما أفادت “رويترز”.

ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمائة إلى 103.38.

وزاد الين بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمائة إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة.

وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.2593 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 بالمائة في الجلسة السابقة.

 

ونقلت نفس الصحيفة اخر الاحداث عن التطبيق الجديد بعدما أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام"، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق "ثريد" الجديد المنافس لموقع "تويتر"، وهو تطبيق للتدوينات القصيرة.

ولطالما أراد مارك زوكربيرج إزاحة "تويتر" وتوفير المكان المركزي للمحادثات العامة عبر الإنترنت. ومع ذلك، ظل موقع "تويتر" لا يمكن الاستغناء عنه.

ظهر التطبيق، المسمى "ثريد"، والذي يتم التسجيل المسبق له عبر حساب المستخدم في "إنستجرام"، وتنزيله من متجر التطبيقات "آبل" من أبل ليقوم المستخدمون بالتسجيل لتنزيله بداية من يوم الخميس المقبل، عندما يتم إصداره.

ونقلت الصحيفة أن ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمال تشيلي.


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 116 كيلومترا من مدينة "سان بيدرو دي أتاكاما" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 131.6 كيلومتر.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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