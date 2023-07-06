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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة: الخدمة العلاجية بالتاًمين الشامل تكافلية.. وتغطي الأسرة كاملة بجودة عالية|فيديو

التأمين الصحي لشامل
التأمين الصحي لشامل

حل الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة  ضيفاً على القناة الأولى، و تحدث في عدة موضوعات ،منها التأمين الصحي الشامل، وفي هذا لتقرير نعرض لكم أبرز ما قال:

 

حسام عبد الغفار: خدمة علاجيه في مستوى مرتفع  للمواطن المصري

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المواطن يريد من المجال الصحي منظومة تمكنه من تلقي خدمة علاجية بجودة عالية، بدون تحمل الإنفاق المالي بشكل مباشر.

 

وأضاف حسام عبد الغفار، أن منظومة التأمين الصحي في مصر تقدم خدمة علاجيه في مستوى مرتفع  للمواطن المصري، مؤكداً أن الخدمة العلاجية تكافلية، قائمة على دفع إشتراك سنوي ، هذا الإشتراك السنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية.

 

نظام التأمين الصحي الشامل يطبق على الأسرة كاملة

 

وأشار حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى، أن المواطن الغير قادر على دفع الإشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، تتحمل الدولة قيمة إشتراكه و علاجه،  مضيفاً أن نظام التأمين الصحي الشامل يأمن على الأسرة كاملة، و ليس على فرد واحد منها.

 

 

الأسعار في منظومة التأمين الصحي عادلة للغاية

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمنح المواطن حرية اختيار المستشفى الذي يريد أن يعالج به، مشيراً إلى أن جميع المستشفيات في جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة الاعتماد و الرقابة.

 

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن  حجم التعاقدات التأمينية في المستشفيات الخاصة، المصنفة "خمس نجوم" تبلغ من 70% إلى 80%، مؤكداً أن الأسعار في منظومة التأمين الصحي عادلة للغاية، ومربحة بشكل جيد، كما أنها تعد دخلا ثابتا وواضحا للمؤسسات.

 

التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية، لافتاً إلى أن  كل مواطن مصري داخل منظومة التأمين الصحي، حتى إذا كان يخضع لتأمين صحي خاص.

أعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل تقترب من127

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "كل مستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة مستقلة تماما، وهي هيئة الاعتماد والرقابة".

وأوضح حسام عبد الغفار، أن أسعار الخدمة العلاجية في منظومة التأمين الصحي عادلة جدا ومربحة بشكل جيد للغاية، كما أن هذه المنظومة تتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن أعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل تقترب من127مستشفى في 6 محافظات، كما أن عدد المستشفيات المعتمدة والمسجلة يبلغ 224 مستشفى.

 

الصحة متحدث متحدث الصحة الدكتور حسام عبد الغفار تأمين الصحي الشامل

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