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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يوجّه رسالة للإعلام على فيسبوك

خالد الغندور
خالد الغندور

وجّه الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى جماهير النادي الأهلي.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك:"هو الإعلام  ليه ما كلمش مدبولي والشبراوي يسألهم هي الكورة ضربة جزاء ولا لأ ولا ده مش مطلوب في الإعلام".
 

جدل في الزمالك حول لقاء القمة

وسادت حالة من الجدل داخل نادي الزمالك حيث خرج فريق يتمسك بتكرار سيناريو الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي؛اعتراضا على عدم تنفيذ عقوبة كهربا.

وفيما يرى فريق آخر، ضرورة خوض اللقاء أمام الأهلي؛ لتفويت الفرصة على الغريم التقليدي في حسم لقب الدوريالمحلي، وضرورة تحقيق الفوز على المارد الأحمر، ومواصلة سلسلة الانتصارات. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثينلمسابقة الدوري الممتاز.

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