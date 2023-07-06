ميسي تركيا.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أردا جولر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، ضم أردا جولر لاعب نادي فنربخشة التركي والملقب بـ “ميسي تركيا”، بعقد يمتد حتى 2029.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي : "اتفق ريال مدريد وفنربخشة على انتقال اللاعب أردا جولر، الذي سيرتبط بنادينا على مدى ستة مواسم مقبلة".

وأضاف: "سيُقام غدًا الجمعة 7 يوليو، الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في ريال مدريد".

واختتم:" بعد ذلك، ستظهر أردا جولر أمام وسائل الإعلام".

قيمة الصفقة

ووفقا لتقارير صحفية، فإن صفقة ميسي تركيا خزينة نادي ريال مدريد 20 مليون يورو رسوم ثابتة، و 20٪ شرط بيع وإضافات، بالإضافة إلى الضرائب.

وكان أردا جولر قريبا من الانضمام إلى برشلونة قبل تدخل ريال مدريد في الصفقة.