الإنقاذ النهري ينجح في انتشال جثة غريق من ترعة السويس

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة صغير سقط بدراجته البخارية في ترعة السويس نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لإجراءات وتصريح الدفن.



سقوط طفل بدراجة بخارية في ترعة السويس



وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بسقوط طفل، أثناء استقلاله الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.