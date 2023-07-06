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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عزت خطيباً.. الأوقاف تستعد لشعائر الجمعة من جامع عمرو بن العاص غدا

جامع عمرو بن العاص
جامع عمرو بن العاص

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة غداً من جامع عمرو بن العاص بحي مصر القديمة، بالتزامن مع الجمعة الثالثة من ذي الحجة لعام 1444 هجريا، والسابع من يوليو الجاري لعام 2023 ميلاديا.

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من ذي الحجة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد بحيري، يعقبها خطبة الجمعة تحت عنوان :"عناية الإسلام بالنشء"، والتي يؤديها الدكتور محمد عزت من علماء وزارة الأوقاف.

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( القاهرة – شمال سيناء )، يوم الجمعة القادمة : (19ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(7/7/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" عناية الإسلام بالنشء "، وذلك على النحو التالي:

افتتاحات المساجد الجديدة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله ( عز وجل ) معنى ومبنى يتم استقبال العام المالي الجديد 2023- 2024 بافتتاح ( 10 ) مساجد غداً الجمعة، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. السلام – الطوابية - الفتح

مديرية أوقاف الأقصر

2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة

3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة

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مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة

5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار

مديرية أوقاف قنا

7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف أسوان

9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج

الجمعة صلاة الجمعة امع عمرو بن العاص الجمعة الثالثة من ذي الحجة خطبة الجمعة عناية الإسلام بالنشء شيخ الأزهر

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