شهد توزيع 2 طن لحوم.. محافظ القليوبية :مشروع صكوك أضاحي الأوقاف فعَّال ومثمر

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس 6 يوليو 2023م، توزيع (2) طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

لحوم أضاحي الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم عبر محافظ القليوبية عن سعادته بالدور المجتمعي المثمر والفعال الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة، وأن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

موضحًا أن محافظة القليوبية قد شهدت على مدى ثمانية شهور توزيع (86) طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع الأضاحي والإطعام بوزارة الأوقاف.

مقابلة مهمة

فيما شددت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الخميس، على الواردة أسماؤهم الحضور يوم الاثنين الموافق : 10/ 7/ 2023 لمقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 10 صباحًا بمكتب مدير عام المكتب الإعلامي، وهم:

1. الشيخ/ السيد علي السيد علي عمارة الجيزة

2. الشيخ/ أحمد عبد السعيد محمد محمود الجيزة

3. الشيخ/ أحمد علي سالم متولي الجيزة

4. الشيخ/ حسام الدين عبد الفتاح نصار الغربية

5. الشيخ/ محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

6. الشيخ/ إبراهيم شوقي حامد حسانين السويس

7. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي جنوب سيناء

8. الشيخ/ أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم أسيوط

9. الشيخ/ الحريري علي عباس محمد قنا

10. الشيخ/ عبد الرضا شحات عبد الجابر قنا

11. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام بورسعيد

12. الشيخ/ محمد حسني علي قبيصي سوهاج

13. الشيخ/ محمود عبد العال محمود عبد العاطي سوهاج

14. محمود علي حسن علي سوهاج

15. الشيخ/ محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

16. الشيخ/ أحمد عبد التواب مشرف مشرف بني سويف