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ديني

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان سير أعمال الاختبارات بمركز إعداد القادة

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم الخميس 6 يوليو 2023م، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وذلك بحضور، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وشملت الجولة تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي شمل لجان اختبارات الأئمة، وقاعات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الاختبارات تتم بنزاهة وشفافية واضحة، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة. 

وقال إن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.

وقدَّم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال.

وأوضح أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب بلغ 9681 متقدمًا ، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3.7%، وتم قبول 8600 متقدم بنسبة 88.8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3.2%. 

وبين أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف إمام، وأن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن.

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