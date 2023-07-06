رئيس الرقابة على الصادرات: لدينا 9 شركات تصدر فاتورة لدول الاتحاد الأوروبي

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل موزعين في الموانئ الرئيسية بمختلف المحافظات.

وأضاف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الهيئة اعتمدت عام 2018 خطة تطوير المعامل من رئيس مجلس الوزراء بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، على 3 سنوات، تم الانتهاء منها عام 2021".



وأشار: "بدأنا عام 2021 بإنشاء نظام معامل مركزية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكلفة تصل إلى مليار و250 مليون جنيه، خاصة بمعامل صناعية ومعامل غذائية خاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ومعامل زراعية خاصة بالحجر الصحي"، موضحا: "لدينا 9 شركات تصدر فاتورة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر تكلفة عالية مع سرعة في التصدير".



واسترسل المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،: "الهيئة الهيئة مع كل المجالس التصديرية وتوضح لهم كل الأمور الخاصة بالمنافسة بالأسواق الخارجية".

وأشار المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،: "نحاول توسيع سوق الصادرات باستمرار لتسريع وتيرته"، موضحا: "الهيئة اعتمدت نظاما يمنع دخول أى سلعة فى مصر بدون تسجيلها على النظام".