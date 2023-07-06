رسميًا.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع جرانيت تشاكا

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع السويسري جرانيت تشاكا، قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

ونشر نادي ليفركوزن بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع تشاكا حتى صيف عام 2028.

وكان تشاكا قد وافق على شروطه الشخصية مع ليفركوزن منذ عدة أسابيع، لكن أرسنال كان سيسمح له بالرحيل حال تم إيجاد بديل مناسب في مركزه، وهو ما قد تم بالاقتراب من ضم ديكلان رايس.

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 25 مليون يورو.

ولعب تشاكا في الدوري الألماني مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2016، قبل الانضمام إلى أرسنال مقابل 45 مليون يورو.

وسجل تشاكا 23 هدفًا وصنع 29 آخرين مع أرسنال، وتُوج رفقتهم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.