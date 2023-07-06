حرس الحدود يتقدم على المصري 1-0 في الشوط الأول بـ كأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والمصري البورسعيدي بتقدم الحرس بهدف نظيف في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

سجل أودو لاعب حرس الحدود هدف فريقه الوحيد في اللقاء حتى الآن، في الدقيقة 35 من عمر المباراة.



يضم تشكيل حرس الحدود :

محمد فوزي لحراسة المرمى

ومحمد رضا ، وإبراهيم القاضي، وخالد سامي ، وإسلام عبد اللاه ، وأحمد شديد قناوي لخط الدفاع.

مصطفى جمال، أحمد فليكس، حامد الجابري لخط الوسط

وإيمانويل دافيد ، فالانتين أودو

تشكيل المصري..

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي - عبده يحيى