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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبال مليون و600 ألف مسافر.. الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال يونيو

المطارات المصرية
المطارات المصرية

نشرت الشركة المصرية للمطارات، إحصائية بالحركة الجوية داخل المطارات المصرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث استقبلت نحو أكثر من مليون و600 ألف راكبا تم نقلهم على متن 12.463 رحلة جوية.

 

وبحسب الإحصائية التي نشرتها الشركة المصرية للمطارات، فإن مطار الغردقة الدولي سجل أعلى رحلات طيران واستقبالا للمسافرين، حيث استقبل 705.200 راكبا تم نقلهم على متن 4792 رحلة جوية، وجاء في المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولي بإجمالي عدد مسافرين 496.357 راكبا على متن 3577 رحلة جوية.

 

بينما جاءت أقل المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية، خلال يونيو الماضي، هي مطاري أسيوط وسفنكس الدوليين، حيث استقبل مطار أسيوط 33.334 راكبا على متن 314 رحلة جوية، فيما استقبل مطار سفنكس 17.527 راكبا على متن 183 رحلة.

الحركة الجوية 
المطارات المطارات المصرية الشركة المصرية للمطارات مطار الغردقة مطار شرم الشيخ

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