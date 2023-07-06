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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان تعلن خطة توزيع لحوم الأضاحي في 100 قرية بمحافظة الفيوم

شباب جمعية الاورمان
شباب جمعية الاورمان اثناء التوزيع

 انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، من توزيع عدد 15 ألف  كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر ابشواى الآلى بمركز ابشواى وتحت إشراف الطب البيطرى. 


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

 


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الفيوم.


وعرض شعبان الخطة حيث تم التوزيع فى قرى خليل الجندى وابو مسلم ورياض حسين وصقر ابوجليل وعزبة عبدالغنى والحجر وعزبة زكى وابوالقاسم وقرية الوابور وعزبة عاشور وعزبة فرحات وعزبة المستشار والمدريه وعزبة عفاف وقرية البرنس ونجع ابوسدير وقرية الزيتون والاخصاص و قلمشاه والحميديه وزنكت والبوره وعزبة قلمشاه وعزبة حنا وقريه قصر الباسل والسريره وهلر والمساعير ومغيب والعزبه الغربيه وقريه بريك والضبيع والمنشاوى ومفتاح مركز اطسا، وقرى سنهور البحريه والجبلايه وعزبة جورج ويصا والحمرايه ودوار حمدى وقرية السعيديه وعزبة عبدالله عليوه وعزبة محمد يوسف وعزبة على عبدالكريم والكسان وعزبة راضى وقرية جرفس وقرية عبدالعظيم والخور والتوفيقيه وعزبة حسن اغا قرية فيديمين وعزبة الطريجى وعزبة نمر وبياض مركز سنورس، وقرى قصر الجبالى وعزبة بطرس وعزبة بركه والسيد افندى والهشاتره وقرية الشواشنه واللحامى والاربعين وقرية سالم جاد وعفيفى وزكى والمدورن والانجليز وقرية والى ميزار وقريه ٨ وقرية بريش والفلاح مركز يوسف الصديق، وقرى المظاطلى وناشد وجرين وقرية الصفرايه وابوحمزه وقرية الروبيات والحطى وقريه فرقص وقرية ارض الشريف وعزبة الجبل وعزبة عبدالمجيد وقرية خلوصى وفانوس وعزبة المدنيه وقرية بنوه وعزبة زكى وعزبة الورثه و الروضه وم الجمال وعبدالله بيه وبشير صالح وسليم على وسكن النقطه وعبدالنبى حسين ومعصرة صاوى ودار السلام وعزبة مينا والمقاتله وخليفه يوني وابوعقيله والخرابه وسرسنا ومحجوب كفر عميره مركز طاميه، وقرى المندره وعزبة شكر وبهنس وبنى صالح وعزبه على صالح والسيد على وعزبة مشاء الله والجاور وعزبة السنط وقرية ابجيج وعزبة سلطان وعزبة موسى قريه مناشى الخطيب والصعايده وعزبة بلال والشوبكى قرية ابوعش وعزبة محروس وعزبة بولس والمعلم ابراهيم وعزبة خورشيد قرية العامريه وعزبة سعد ابو دياب والبيضا وعزبة بهنس قرية الشيخ فضل وعزبة العبد والدباح قرية دمشقين وعزبة كمال وعزبة محمود وابوطه قرية اللاهون وعزبة الشيخ جاد الله وقرية الصعيدى وعزبة السلام والحادقه قرية ابوالسعود وعزبة تدرى مركز الفيوم مركز الفيوم، وقرى طبهار وعزبة مقار وعزبة الثمانين وعزبة العيسوى وقريه سنرو البحريه وعزبة منصور والدوار والبلتاجى وقريه الخالديه وسرور واللوكانده والعلوايه وشاهين الشيخ حجازى وناعوره مركز ابشواى .


مضيفأ، ان الجمعية أيضأ انتهت من ذبح اضاحيها  عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع  "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية 


وأشار إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحى منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها أن تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .

 

 

محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم الأورمان محافظ الفيوم لحوم الأضاحي

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