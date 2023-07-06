دبلوماسي روسي سابق: التصادم بين موسكو وبولندا ليس مطروحًا

قال إلكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن روسيا وبيلا روسيا لن تهاجم بولندا على الإطلاق وكل الأحاديث حول ذلك لا أساس لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي كمال ماضي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بولندا تسعى للتسليح ويلجأون لهذه الحجج لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن التصادم ليس مطروحًا إلا إذا تطور الوضع في الجبهة الروسية الأوكرانية لمصلحة روسيا، فبولندا ستسعى لتحقيق مطامعها في أوكرانيا.

وأشار إلى أن عداء روسيا وبولندا يعود إلى ألف عام، والأخيرة تقف في الصف الأول لفوبيا روسيا، ويفتخرون بها وتقف إلى جانب أوكرانيا انطلاقًا من المواقف المعادية، موضحًا أن لدى البعض حلم أن تدخل الدبابات لموسكو، ولكنه في النهاية حلم.