البحرية الأمريكية تعلن احتجاز إيران لسفينة تجارية في الخليج العربي و توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة لأوكرانيا الجمعة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان هاتفيًا أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك

تشمل ذخائر عنقودية.. توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة لأوكرانيا الجمعة

لحشد الدعم.. زيلينسكي يصل إلى براج قبل قمة حلف الأطلسي

استقبال صيني متواضع لوزيرة الخزانة الأمريكية

البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج

الخرطوم وطهران تبحثان استئناف العلاقات "في أسرع وقت"

روسيا تنفي تقرير المحادثات السرية مع أمريكا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى، أمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والذي "تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية".

وأوضحت أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن متحدثًا باسم البحرية الأمريكية قال إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، اليوم الخميس، وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

وأضاف تيم هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي "القوات البحرية الأمريكية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب". وأردف "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".

وأشارت "القبس" إلى أن إيران والسودان بحثا استئناف العلاقات، خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين هو الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، احتجاجا على اقتحام السفارة السعودية في طهران. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، بحث استعادة العلاقات في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن وزير الخارجية، علي الصادق، شكر إيران على تقديمها مساعدات إنسانية من خلال الهلال الأحمر الإيراني في أثناء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت "الوطن" إلى أن حارس أمن إسرائيلي قتل أمس وأُصيب آخر بجراح خطيرة إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في مستوطنة كدوميم، قرب نابلس، قبل أن تُجهز عليه القوات الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، لاحقًا، أن القوات الإسرائيلية طاردت منفذ العملية قرب المستوطنة، وتمت تصفيته.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بدأت زيارة إلى الصين تستمر 4 أيام وتركز على تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من تدني مستوى التوقعات من كلا الجانبين. وكتبت يلين على تويتر: "نسعى إلى منافسة اقتصادية شريفة يستفيد منها الموظفون الأمريكيون والشركات الأمريكية وإلى التعاون في (مواجهة) التحديات العالمية".

وأضافت يلين: "سنتخذ إجراءات لحماية أمننا الوطني إذا لزم الأمر، وتمثل هذه الرحلة فرصة للاتصال وتفادي أي خلل في التواصل أو أي سوء فهم".

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل أمس إلى العاصمة التشيكية براج في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.

وقالت "الوطن" إن مسؤولين أمريكيين توقعوا الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية تشمل أسلحة وذخائر، لأوكرانيا، اليوم الجمعة، على أقرب تقدير. وتشمل الحزمة ذخائر عنقودية تطلقها مدافع "هاوتزر" عيار 155 مليمتراً، لمساعدة أوكرانيا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت "الجريدة" إن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا نفت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن محادثات سرية لمسؤولين أمريكيين سابقين مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، ووصفت التقارير بأنها "كاذبة ومزيفة".