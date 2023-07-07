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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 27 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد لمعرض الأوبرا في دورته الجديدة

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإفتتاح الدورة الجديدة من معرض دار الأوبرا للكتاب، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل 9 يوليو الجاري، وتنظمه الهيئة على مساحة 1000 متر مربع.
ويشارك في معرض الأوبرا للكتاب، هذا العام بعض قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «7 قطاعات»، إلى جانب 2 مؤسسة صحفية، و18 دار نشر خاصة تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.
وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200عنوانًا من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، ومن بين الإصدارات: موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

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كذلك تشارك بـ:  كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولي، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي، وكتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات.
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كتاب اتحاد الناشرين اتحاد الناشرين المصريين أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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