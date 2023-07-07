عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

txt

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة قصيرة للغاية كشفت عن بطنها وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بصيحة السناك ونسقت معه شورت باللون الأخضر.

 

لم تبالغ ندى الكامل في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ندى الكامل إطلالة ندى الكامل ازمات ندى الكامل أخبار ندى الكامل اطلالات ندي الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لاستئصال الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم...أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

ترشيحاتنا

ارتفاع الرطوبة والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

بعد عرض الميدالية للبيع.. الكونغ فو يكشف كواليس أزمة مكافأة عمر شتا

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني

صفقات سوبر.. الزمالك يدعم فريق اليد بالتعاقد مع حارس الأهلي السابق

بعد خسارة لقب إفريقيا.. رئيس الوداد يكشف حقيقة بيع النادي لمستثمر خليجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

باحث يحذر: شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

فيديو

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ