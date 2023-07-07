بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة قصيرة للغاية كشفت عن بطنها وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بصيحة السناك ونسقت معه شورت باللون الأخضر.

لم تبالغ ندى الكامل في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.