طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

كفتة الباذنجان من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كفتة الباذنجان فيما يلي…



مقادير كفتة الباذنجان



نصف كيلو لحمة مفرومة

كيلو باذنجان شرائح مقلي

بصلة مبشورة ومعصورة

فلفل رومي مكعبات

ربع كيلو طماطم شيري أنصاف

بقدونس مفروم

١فلفل حار مفروم

2ملعقة كبيرة صلصة بيوريه

بيضة

6ملعقة كبيرة بقسماط

زيت

ماء

كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة الباذنجان



الفلفل الحار ونضع كمون وبيضة وبقدونس ونخلط المكونات جيداً ثم نكور الكفتة كرات ثم نضع طاسة على النار بها زيت وننزل بالكفتة ولا نحركها حتى تبدأ ان تتحمر معنا ونعطيها صدمة وتشويحه حتى يتغير لونها جيداً ثم نرفعها من على النار ثم نحضر الباذنجان العادي المقلي المقطع شرائح بالطول ونضع شريحتين على بعض بالمعكوس واحدة بالطول وأخرى بالعرض ثم نضع كرة الكفتة فى المنتصف ونلم من الأربع أطراف ونضع من أعلى شريحة فلفل مكعبات ثم نغلق بالخلة ونضع من أعلى طماطم شيري حتى الإنتهاء من الكمية ونرص الكفتة فى طبق التقديم وصحتين وهنا