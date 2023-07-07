عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل كفتة الباذنجان
طريقة عمل كفتة الباذنجان

كفتة الباذنجان من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل كفتة الباذنجان فيما يلي…

txt

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم


مقادير كفتة الباذنجان 


نصف كيلو لحمة مفرومة
كيلو باذنجان شرائح مقلي
بصلة مبشورة ومعصورة
فلفل رومي مكعبات
ربع كيلو طماطم شيري أنصاف
بقدونس مفروم 
١فلفل حار مفروم
2ملعقة كبيرة صلصة بيوريه
بيضة
6ملعقة كبيرة بقسماط
زيت 
ماء
كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كفتة الباذنجان 


الفلفل الحار ونضع كمون وبيضة وبقدونس ونخلط المكونات جيداً ثم نكور الكفتة كرات ثم نضع طاسة على النار بها زيت  وننزل بالكفتة ولا نحركها حتى تبدأ ان تتحمر معنا ونعطيها صدمة وتشويحه حتى يتغير لونها جيداً ثم نرفعها من على النار ثم نحضر الباذنجان العادي المقلي المقطع شرائح بالطول ونضع شريحتين على بعض بالمعكوس واحدة بالطول وأخرى بالعرض ثم نضع كرة الكفتة فى المنتصف ونلم من الأربع أطراف  ونضع من أعلى شريحة فلفل مكعبات ثم نغلق بالخلة ونضع من أعلى طماطم شيري حتى الإنتهاء من الكمية ونرص الكفتة فى طبق التقديم وصحتين وهنا

 

كفتة الباذنجان طريقة عمل كفتة الباذنجان مقادير كفتة الباذنجان طريقة تحضير كفتة الباذنجان الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

موضوعات متعلقة

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

طريقة عمل فتة حارة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

محتجون على العدوان يتظاهرون أمام سفارة إسرائيل بـ مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

في اليوم العالمي للشوكولاتة...ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ