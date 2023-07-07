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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يستمتع بإجازته الصيفية برفقه زوجته.. شاهد

ميسي
ميسي

نشرت زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة جديدة من أحدث ظهور لهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ميسي برفقه زوجته، وهما يستمتعان بإجازتهما الصيفية، وسط البحر، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن راتب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق، في المواسم المقبلة.

وكان ليونيل ميسي قد أعلن مؤخراً رغبته اللعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء عقده.

راتب ميسي في إنتر ميامي

وقال مالك إنتر ميامي في تصريحات عبر صحيفة “إلباييس” الإسبانية: “راتب ميسي مع الفريق؟ سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.

وتابع: "ميسي ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة آبل تي في ومبيعات قمصان أديداس”.

وأضاف: “محاولات التعاقد مع ميسي بدأت منذ عام ٢٠١٩ حتى تمكنا في إقناعه في آخر موسم له مع باريس سان جيرمان”.

واختتم: “يمكن لميسي أن يحول الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات العالم، وصوله إلى هنا يشبه أكبر حدثين في تاريخ أمريكا، انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس، وانضمام بيكهام للوس أنجلوس”.

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