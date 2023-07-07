عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة ومنظمة اليونسكو تناقشان تنظيم هاكاثون احتفالا باليوم العالمي لمهارات الشباب

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً مع وفد من منظمة اليونسكو بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سُبل التعاون المشترك في تنظيم احتفالات الأمم المتحدة للشباب ومنها الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الموافق 15 يوليو من كل عام، واليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.

 

حضر اللقاء  من جانب وزارة الشباب والرياضة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سالى سعيد مدير وحدة طور وغير، عبد الناصر محمد مسئول التدريب، آية عادل منسقة العلاقات الدولية بالوزارة.

 

ومن جانب منظمة اليونسكو ايزابيل فيرا استشارى التواصل والمعلومات، مارى ان تيريز أخصائي برنامج التعليم، دعاء حازم مسئول مشروع التعليم، اريج عطا لله اخصائية برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.


ومن جانبها أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع الذي عقد بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو برئاسة الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة والدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، يوم 4 يونيو 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال تمكين الشباب.

أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلي الإعداد للتعاون المشترك في تنظيم  هاكاثون رقمي للشباب (هاكاثون الشباب الوطني 2023 ) احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب، والذى يتم اطلاقه يوم 15 يوليو 2023، ويشمل الهاكثون تصميم حلول ابتكارية في موضوعيين :
•  الذكاء الاصطناعي والمعرفة الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجيا العاب / تطبيقات / مواقع الويب / الروبوتات / الابتكارات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي
• التدخلات المجتمعية الإبداعية (غير المركزة على التكنولوجيا) البرامج الاذاعية / المدونة الصوتية / الحملات / كما سيتم قبول الطرائق الإبداعية الأخرى للتدخلات المبتكرة.

اجتماعا 5 يوليو اجتماع استشاري الإدارة المركزية الإحتفال باليوم العالمى التعاون المشترك الهاكثون التعاون الثنائي الأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي الشباب والرياضة العاصمة الادارية العلاقات الدولية الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم العالمي لمهارات الشباب اليوم العالمي للشباب بحث سبل تعزيز التعاون بالعاصمة الإدارية تعزيز التعاون تعزيز التعاون الثنائي تمكين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط محاولة ترويج مليون قرص كبتاجون مخدر بالدقهلية

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

بالفيديو .. آخر ظهور لـ باحثة إسرائيلية روسية قبل اختفائها ببغداد

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ