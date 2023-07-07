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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أسيوط تحتفل بـ إنجازات 30 يونيو | ولقاءات توعية للرواد

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظم فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة، خلال اليومين الماضيين، والتي شهدت تنوعا في المحتوى المقدم للرواد، ضمن البرامج التثقيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

في مكتبة آل عابدين بموشا عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "إنجازات ثورة 30 يونيو المجيدة"، استمرارا للاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، تحدث خلالها عبد العظيم عبد الصمد موجه اللغة العربية، عن أهم إنجازات الدولة المصرية، موضحا أن ثورة 30 يونيو تعد نقطة تحول لمسار تاريخ البلاد، مشيدا بجهود أبناء مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل شهد قصر ثقافة أسيوط عرضا فنيا لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وتغنت الفرقة خلاله بعدد من الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى الثورة وبعض أغاني الطرب الأصيل منها "يا مسهرني، من حبي فيك يا جاري، مصر تتحدث عن نفسها، صورة" والتي نالت إعجاب الجمهور، كما عقد القصر اللقاء الأسبوعي لنادي القصة بأسيوط برئاسة الأديب أحمد راشد البطل، حيث تم تقديم بعض القصص الجديدة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للقصة، بحضور الأدباء مصطفى البلكي أيمن رجب طاهر، رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، د. فاطمة الشريف، محمد كامل.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وفي سياق آخر وضمن برنامج الفرع عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية الوقاية من أمراض الصيف" للدكتورة فاطمة رجب أستاذ دكتور بكلية التمريض جامعة أسيوط وقد تناولت عرضا وشرحا مبسطا عن أهم الأمراض الصيفية التى تصيب الإنسان فى مثل هذه الفترة كل عام ومن أهمها وأخطرها ضربات الشمس التى تكون أهم أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما تناولت الأسباب المختلفة للإصابة وطرق العلاج والوقاية وقدمت للحضور بعض النصائح المهمة وأولها شرب الماء بكثرة وارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية.

وضمن البرامج المقدمة دعما للمرأة، أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء حفيظة سعد، والتي قدمت شرحا مفصلا لبدايات التفصيل والخياطة واستخدام أدوات الخياطة المبدئية، وأخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها وكيفية استخدام ماكينة الخياطة والقص على الباترون.

فرع ثقافة اسيوط الفعاليات الثقافية والفنية المحتوى المقدم للرواد الهيئة العامة لقصور الثقافة ب المخرج هشام عطوة

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