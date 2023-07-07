مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

علق عصام الشرعي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 23 عام، على مواجهة المنتخب الأولمبي المصري، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز بركلات الترجيح على مالي.

وقال مدرب المغرب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد مصر ستكون "مباراة تاريخية" يمكن أن تسمح للمغرب بالفوز بكأس إفريقيا للأمم للمرة الثالثة بجميع الفئات مجتمعة".

المغرب ضد مالي

وأضاف: "لا أخشى الصلابة الدفاعية للفراعنة والعناصر الوطنية تتعلق بالأمل والتحدي من أجل ترجمة سعيهم لبلوغ اللقب، خاصة بعد مباراة النصف النهائي "الشاقة" ضد مالي (2-2 ، ضربات الجزاء الترجيحية 4-3)".