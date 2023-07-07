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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يكلف فتحي خضير برئاسة لجنة التعليم

الدكتور فتحى رزق
الدكتور فتحى رزق فاروق خضير

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قراراً بتكليف الأستاذ الدكتور فتحى رزق فاروق خضير، المكلف بمهام رئيس لجنة التعليم بالحزب.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار .

جدير بالإشارة أن الدكتور فتحى خضير يشغل منصب أستاذ الجراحة وعميد كلية طب قصر العيني، عضو العديد من الجمعيات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية ومنها عضو الجمعية المصرية للجراحين ، وعضو جمعية جراحي التجميل والإصلاح Ispras، وعضو مجلس كلية طب القوات المسلحة وعددا من الكليات والجامعات أيضا.

كما أن رئيس لجنة التعليم لحزب المصريين الأحرار ، هو عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وله العديد من الأبحاث العلمية والطبية المنشورة إقليميا ودوليا، وهو مؤسس مؤتمر face  لجراحة التجميل الدولي بكلية طب قصر العيني وعضو اللجنة التنظيمية له ، وعضو مؤسس ورئيس مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ.

وحصل الدكتور فتحي خضير على العديد من الجوائز منها احسن بحث في المؤتمر الدولي لجمعية جراحة التجميل الدولية عام ٢٠٠٩ بدولة مقدونيا، ودرع التميز لجمعية جراحي التجميل والإصلاح المصرية عام  ٢٠٠٨، وله دور هاما في رفع تصنيف كلية الطب إلي مستوي عالي وفق تصنيف QS التصنيف العالمي.

حزب حزب المصريين الاحرار طب قصر العيني كلية الطب جراحة التجميل الجراحة

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