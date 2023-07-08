الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

ردّت الفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد متابعيها عن إمكانية زواجها مرة أخرى.

لما النصيب ييجي

وردت ندى على السؤال عبر حسابها على "إنستجرام" وقالت: "آه ناوية الحياة جميلة مع حد يحبك بس لما النصيب ييجي.

خطفت ندى الكامل طليقة النجم أحمد الفيشاوي أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت ندى الكامل، بإطلالة مثيرة مرتدية فستان تايجر مكشوفًا، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بين كتفيها على بطريقة ملفتة.

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

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