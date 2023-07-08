عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

ندى الكامل
ندى الكامل

ردّت الفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد متابعيها عن إمكانية زواجها مرة أخرى.

ناوية أتجوّز .. طليقة الفيشاوي تصدم متابعًا بسبب هذا السؤال

لما النصيب ييجي

وردت ندى على السؤال عبر حسابها على "إنستجرام" وقالت: "آه ناوية الحياة جميلة مع حد يحبك بس لما النصيب ييجي.

خطفت ندى الكامل طليقة النجم أحمد الفيشاوي أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت ندى الكامل، بإطلالة مثيرة مرتدية فستان تايجر مكشوفًا، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بين كتفيها على بطريقة ملفتة.

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

ولمتابعة المزيد حول أخبار ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي .. تابع الفيديو جراف التالي:

ندى الكامل طليقه الفنان أحمد الفيشاوي إمكانية زواجها مرة أخرى انستجرام آه ناوية الحياة جميلة لما النصيب يجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء| فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

صعيدي .. أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

لماذا تنبعث رائحة كريهة من الفم؟.. حسام موافي يوضح: هذه الأمراض هي السبب

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ