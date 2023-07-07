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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 يوم صحة| الكشف على 1058 مواطنا فى قافلة المشرك بحرى بالفيوم

اثناء توقيع الكشف
اثناء توقيع الكشف الطبى

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان وبرعاية الدكتور احمد الانصارى - محافظ الفيوم والدكتور حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم نفذت ادارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتوراحمد سعد اللباد قافلة طبية مجانية بقرية المشرك بحرى التابعة لمركز يوسف الصديق على مدار يومى الاربعاء والخميس ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

 

 

وصرح مدير ادارة القوافل بانه تم الكشف على 1058 مواطنا من اهالى القرية كما تم صرف العلاج مجانا اضافة الى تحويل 10 حالات الى المستشفيات.


كذلك تم عمل 21 اشعة عادية و37 اشعة موجات صوتية بالاضافة الى 62 فحص معملى
واضافت د/ياسمين يحيى -مسئول الامداد الدوائى بادارة القوافل بانه يتم يوميا توفير عيادة متنقلة للقوافل صباحا من امام الاحوال المدنية بالفيوم ومساء بنادى قارون و قامت على مدار يومين بالكشف و تقديم العلاج لعدد 129 حالة خلال يومى الاربعاء والخميس.


وأوضح مدير القوافل ان يومى السبت والأحد القادمين سيتم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الحامولى التابعة لمركز يوسف الصديق فى مدرسة الامير حسن 1 الابتدائية.


بينما تم توفير عيادة أمام حديقة الحيوان صباح الجمعة ومساء فى نادى قارون الرياضى.

 

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