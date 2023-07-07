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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: مصر تحتاج 40 مليار دولار سنويا لحل الأزمة الاقتصادية

الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر تحتاج استثمارات في حدود 40 مليار دولار سنويا، لعدم الدخول في أزمة اقتصادية من جديد، إذ أن مصر لديها عجز دولاري، والعجز الدولاري يتم تعويضه عادة إما من قطاع السياحة أو من تحويلات المصريين في الخارج، وفي حالة حدوث خلل في أي قطاع من كلا القطاعين يحدث مشكلة في الاقتصاد المصري.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الاقتصاد الأجنبي المباشر هو الاقتصاد الذي يحتوي على قيمة مضافة سريعة، على سبيل المثال إنشاء شركة جديدة الاستثمار المباشر هو الذي يأتي استثمارات مالية في سوق المال أو في أذون خزانة، بينما الاستثمار غير المباشر هو خلق لشيء جديد لم يكن موجود بالفعل.

وتابع أستاذ التمويل، أن الاستثمارات غير مباشرة عادة يكون خروجها سريع للغاية من مصر، موضحا أن مصر يجب ألا تعتمد في اقتصادها على الاستثمارات غير المباشرة، ويجب العمل على تواجد استثمارات مباشرة بقيمة 40 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات في ملف الصادرات وترتفع بشكل طيب، فضلا عن مستهدفات خاصة بحركة الاستيراد في مصر، وبالتالي كلما يتقلص العجز في الميزان التجاري سينخفض الرقم المطلوب للدولة المصرية.

اقتصاد خبير اقتصادى مصر الأزمة الاقتصادية الاستثمار الإقتصاد المصرى

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