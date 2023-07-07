عمرو مصطفى: افتكرلك إيه جديدة وتسربت من حساب غير رسمي لشيرين عبدالوهاب

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن أغنية "افتكر لك ايه" جديدة وليست قديمة وكانت ضمن مشروع غنائي مكون من 4 أغاني مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، موضحًا أنه تفاجأ بتسريب الأغنية ولم يكن تم الانتهاء من توزيعها.

وأضاف "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم تسريب الأغنية بشكل غير قانوني، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق إلى هذه النقطة كان سببًا للحفاظًا على الفنانة شيرين عبدالوهاب والظروف التي كانت تمر بها.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه تم تسريبها بدون علمه ولم تحصل على رواج؛ لأنه لم يتم عرضها على صفحات رسمية، مضيفًا: "الأغنية تم تسريبها من حساب غير رسمي للفنانة شيرين.. كانت ممارسات غير لائقة"، منوهًا بأنه وبعد هذا الموقف سيتم تسجيل أي أغنية في ستوديو خاص به.