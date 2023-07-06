عمرو مصطفى: "بشرة خير" حققت 500 مليون دولار..وتعيشني أنا وأهلي طول العمر

طالب الفنان عمرو مصطفى، بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب.

وأضاف "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، متابعًا: "بشرة خير" تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس .. حققت 500 مليون دولار.. تنازلت عن حقوقي في الأغنية".

وأشار إلى أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاحا كبيرا وصلت لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، حيث إن الأغنية تحقق الكثير من الأرباح.