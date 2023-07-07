عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسعار البنزين والسولار| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

صدى البلد

التموين تحذر:

بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها

التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة

الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة

 

أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

ونص القرار على :

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ونشرت  الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عددها اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

ترشيحاتنا

حسام صالح: دعم الشركة المتحدة للفن جزء من دورها الوطني

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق.. وصلت كام؟

أسعار البنزين والسولار| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

محمد علي خير يوجه تحذيرا عاجلا للأمهات والآباء| فيديو

جوزيف عطية: بشجع الأهلي.. وطلعوا عليا إشاعة إن عندي أولاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ