القصة الكاملة لأزمة اتحاد الكرة مع محمد شيحة.. هاجم الحكام والجبلاية تحيله للانضباط

توابع كثيرة شهدتها مباراة الأهلي والإسماعيلي التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى فى بطولة الدورى وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف ليقترب خطوة كبرى من التتويج واستعادة بطولة الدورى فيما تأزم موقف الإسماعيلي فى صراع الهروب من الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

التوابع كثيرة سيطرت علي الجميع بعد الهدف الذى الغاه حكم المباراة احمد الغندور بداع لمس الكرة يد اللاعب محمد حسن لاعب الإسماعيلي قبل أن تدخل الكرة مرمى محمد الشناوى حارس الأهلي.

الصراع لم يكن داخل المستطيل الأخضر فقط بل امتد إلى تبادل الاتهامات بين مسئولى الإسماعيلي مع اتحاد الكرة بعد أن خرج محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة النادي الإسماعيلي ووجه اتهامات كثيرة إلى مسئولى اتحاد الكرة وتحديدا لجنة الحكام والمسئولين عنها.

قال محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي السابق، أن الدراويش تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وأضاف محمد شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،« أنا نزلت للحكام بعد الماتش قولت ليه انت ليه بتظلمني، الحكام بيجيلهم شلل لما يروحوا للفار وانا عاوز أعرف الحكم توفيق السيد مسنود من مين زي ما هو بيقول».

وتابع محمد شيحة، أن جماهير الأهلي قامت بالهجوم على اللاعبين الإسماعيلي طيلة اللقاء، قائلاً «أعاتب على جماهير الأهلي، أيه كميه الكره ده، سب لجماهير الإسماعيلي وسب لمدينة الإسماعيلية وبورسعيد، أيه كمية الكره ده، جماهير الأهلي عندهم مشكلة، وبطالب وزير الداخلية واتحاد الكرة بنقل مباريات الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية».

وطالب محمد شيحة، من إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية حق الإسماعيلي في الظلم الذي تعرض له النادي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه مطمئن على بقاء الإسماعيلي في الدوري رغم تلك الأزمة.

وأثارت التصريحات التى أدلى بها شيحة غضب مسئولى اتحاد الكرة ليصدر الاتحاد بيانا رسميا بإحالة محمد شيحة إلى لجنة الانضباط.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، إحالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية يأتي ذلك بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز ، والتي تضمنت تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لأي خروج عن النص ، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الإساءة لمنظومة الكرة المصرية.