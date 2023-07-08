حمدي الجزار: القراءة والمشي يخلقان شغف الكتابة

قال الروائي حمدي الجزار إن شغفه الأساسي لم يكن بالكتابة وإنما بفعلين آخرين هما بالقراءة والاطلاع خاصة في الأدب والفلسفة والتاريخ، والمشي المستمر في أحياء القاهرة بأوقات مختلفة، وكلا الفعلين أدوا به إلى الكتابة.



جاء ذلك خلال ندوة نظمها مهرجان دوائر الثقافي ندوة بعنوان «شغف الكتابة»، اليوم الجمعة، بمقر المهرجان بسينما راديو، وشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، و الروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، وأدارها الكاتب أحمد القرملاوي.

وأضاف: «محبتي للقصة والمسرح والسينما هي ما أدت إلى محاولاتي لأن أصنع جمال مشابه، وشغفي بالمشي في شوارع القاهرة هو ما صنع لدي الشغف بمحاولة تصويرها والتعبير عنها.