عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب الكرة النسائية يعلق على قرعة تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية

 

أكد محمد كمال ، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية ، أن هناك خطوات طموحة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.


وقال كمال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك خطوة رائعة من خلال تكوين فرق مشاركة في دوري الكرة النسائية وآخرها الزمالك والمصري البورسعيدي وهو أمر رائع.


وأشار إلى أن الدوري المصري للكرة النسائية تطور بشكل رائع ومميز مؤكداً أن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية بذلت مجهوداً لتطوير هذا الملف.


وأوضح أن منتخب جنوب السودان منافس قوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أن الفائز سيلعب ضد المتأهل من مواجهة السنغال وموزمبيق.


وأشار إلى أن المواجهة الأولى ستكون بالقاهرة في الفترة بين 18 إلى 26 يوليو الجاري.

اتحاد الكرة إدارة اتحاد الكرة الأمم الأفريقية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الدكتورة دينا الرفاعي الزمالك والمصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

ماتوا فى حضن بعض.. القصة الكاملة لمصرع أب ونجله فى حريق مطعم بالقليوبية

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

ترشيحاتنا

حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة .. شوبير يكشف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين.. سبب وفاة مصطفى درويش.. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لـ عضة أسد| توك شو

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. 8 فوائد صحية تمد الجسم بالنشاط والطاقة

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ