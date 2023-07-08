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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الملاهي بايظة.. المعاينة الأولية تكشف مفاجأة عن حادث سقوط لعبة في جمصة

صدى البلد

كشفت المعاينة الأولية، لحادث سقوط لعبة داخل ملاهي بمصيف جمصة عن اصابة 10 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 35عاماً.

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

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وكشف، مصدر أمني عن أسماء المصابين،:كالأتي : احمد علي المرشدي عبد الغفار، ٢١  سنة ،  ومقيم بقرية الهلالي، مصاب بجرح تهتكي بالزراع الايمن، وعلي عز الدين سعد حسن، ٣١ سنه مقيم في بلقاس، جرح قطعي باليد اليسري، ومنه الله سعد ابراهيم، ٢٣سنه، مقيمة بمحافظة القاهرة،جرح قطعي اعلي الحاجب، وخلود ايمن حسب محمد، ١٥ سنة،  من بلقاس، جرح قطعي باصبع اليد اليمني، واسامه عاطف حسب محمد،  ١٥سنه ومقيم  ببلقاس، جرح قطعي باليد اليسري.

ملاهي بمصيف جمصة

 

وهناء عاطف حسب محمد، ١١سنه،  ومقيمه في بلقاس، مصابة بجرح قطعي باصابع اليد اليسري، و احمد بكر ابراهيم، ٣٥ سنه، ومقيم ببلقاس، مصاب بجرح قطعي بالذراع الايمن، وعمر عبد العزيز رشاد، ٣٢ سنه مقيم في  بلقاس، جرح قطعي بالذراع الايمن، يوسف سعد محمد ابراهيم، ١٤ سنه، ومقيم بالمنصورة، جرح قطعي باليد اليسري، و هشام اسامه حسب محمد ١٥ سنه، ومقيم في بلقاس، جروح باليد اليسري

وكشفت المعاينة الأولية أن سقوط لعبة الملاهي بسبب السرعة الزائدة، حيث تم نقل المصابيين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي .

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