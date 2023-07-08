الذهب يرتفع بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

واصل الذهب الصعود بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكاً حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو تموز.‏



وبحلول الساعة 1313 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‏‏0.4% إلى 1918.62 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‏‏0.5% إلى 1924.30 دولار.‏



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏



وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات.‏



ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند ‏‏22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 903.16 دولار. وخسر ‏البلاديوم 0.4% مسجلا 1237.05 دولار.‏