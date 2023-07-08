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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يتحدى طموح المغرب للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره المغربي، اليوم، السبت، في تمام الحادية عشر مساء، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يتحدى طموح المغرب للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية

وضمن منتخبي مصر والمغرب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة الأولمبية مباشرة.

ويتحدى أسود الأطلس، الفراعنة على اللقب القاري، في أول نهائي عربي في النسخة الرابعة لهذه البطولة.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، للحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجا، في المقابل يسعى المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

واختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادا للقاء المرتقب مع المغرب اليوم.

وجاء التدريب بعيدا عن العيون بناء على طلب جهاز المنتخب، وكان مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التى يقع فيها بعض اللاعبين .

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي : مصر والمغرب طرفا النهائي ، ومالى الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا.

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