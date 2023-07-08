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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة عرفة تخطف الأنظار من المالديف| شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة منة عرفة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة من المالديف أثناء قضاء عطلتها الصيفية، بفستان كاجوال وشابوه وسط الأشجار، وخطفت الأنظار بجمالها. 

ويذكر أنه قد ظهرت منة عرفة مرتدية “برنص” وهي جالسة علي السرير في أخر جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع الواصل “إنستجرام”، وممسكة في يدها تورتة لعيد ميلادها، وتألقت منة عرفة بالروج الأحمر الجريء.

وانتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.

الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع ووائل الشبكشي.الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة منة عرفة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام جلسة تصوير

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