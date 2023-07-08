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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفار يعلن انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة

صدى البلد

أعلن اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب ، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY خلال لقاء جمعه بمسئولي المحافظات بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بمشروع "شباب يدير شباب" لتميزه  فى الأربع أعوام الماضية، وما حققه المشروع من نجاحات وإنجازات، ومبادرات تم تنفيذها على ارض الواقع لتخدم المجتمع كافة، مما جعلت الجميع يشيد به.

وأشار إلى أن المشروع يضم شباب واع ومسئول وصاحب فكر مما ساهم فى نجاح المشروع.

كما حضر اللقاء الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

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