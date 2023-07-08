تضامن الغربية: إنقاذ حياة أكبر عجوز مشردة بالمحلة بإيداعها دار المسنين ..صور

تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم من انقاذ عجوز مسنة عرفت ب"سيدة الماسورة المشردة " وهيمن مواليد 1940 حيث يتجاوز عمرها 83 عاما.

كان فريق التدخل السريع تحرك برئاسة الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية لإنقاذ سيدة من أبناء قرية شبرا ملكان مشردة ومقيمة داخل ماسورة خرسانية مهجورة علي ضفاف مياه ترعة بحر شبين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كان فريق التدخل السريع يباشر حالة المواطنة "ع م م ت" الشهية بـ فاطمة منذ اكثر من عام وظروفها الصحية فى تدهور دائم ويقوم بخدمتها ابنها م ح ا وكانت ترفض دخول دار المسنين وفور موافقتها نقلت مباشرة.



وأفادت تقارير أجراها فريق التدخل السريع ان حالة المسنة تحتاج للنقل الفورى وتم اقناعها بأنها لا تستطيع خدمة نفسها وكان الفريق يتعامل معها منذ اكثر من عام وتم ادخالها قبل ذلك المستشفى لوجود كسر بقدمها وجرى متابعتها بحجرة بمنطقة ثان المحلة مع متابعة مستمرة من رئيسة الوحدة بثان المحلة حتى قامت بالانتقال هى وابنها الى شاطىء البحر بإحدى المواسير التى استخدموها كسكن وكانت كافة المحاولات لادخالها دار مسنين تبوء بالفشل وحيث انها تتقاضى معاش حوالى 400 جنيه كانت رئيسة الوحده تجهز لها معاش كرامة ولكنهم كانوا غير مستقرين لاتمام الاوراق وجرت محاولات لاقناع الابن بأنه لايستطيع خدمة امه بظروفها الصحية ولا يستطيع ان يعمل لمستقبله كشاب فهو يعمل بمجال الخردة وبمحاولات مضنية استطاع رئيس فريق التدخل السريع اقناع الابن والام بادخالها دار المسنين.

وعلي الفور تم التواصل والتحدث مع الحالة والابن وعلى الفور وجه رئيس فريق التدخل باصطحاب الحالة وابنها بسيارته ومقابلته على الطريق امام قاعة الخيال وقام رئيس الفريق باصطحاب المواطنة وبرفقتها ابنها حتى دار الرعاية .



وقام فريق التدخل السريع، بإدخالها دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة التابعة لجمعية الدفاع وهي الدار الوحيدة التى يدخل بها الحالات غير القادرة على خدمة نفسها حتى وإن كانت لا تملك دخلا في الوقت الحالي.

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