دبلوماسي يوجه نصيحة مهمة لمن يريد الالتحاق بالخارجية|فيديو

قال الدكتورعبد الرحمن صلاح، عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه صعيدي المولد وقاهري المنشأ، وعاش منذ صغره في منطقة مصر الجديدة ومازال مستقرًا فيها حتى الآن، متابعًا أنه درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وذلك برغبة منه وإعداد مُسبق.



وأضاف “صلاح” خلال حواره لـ أخبار مصر من تقديم الإعلامي أيمن العدلي، أنه لم يفكر مطلقًا في أن يصبح دبلوماسيًا وكان فكره متحورًا حول أن يكون باحثًا في العلوم السياسية.



وتابع أنه بعدما قضى سنة في عدة مراكز بحثية قام بالتقدم لامتحان الخارجية، وبالفعل التحق بالوزارة عام 1980، مؤكدًا أنه عندما التحق بالوزارة لم يكن لديه واسطة، موجهًا رسالة مهمة لمن يريد الالتحاق بالخارجية: “اجتهدوا وذاكروا وأقروا واشتغلوا على تقوية لغتكم.. غالبية من ينجحوا هم الأوائل والمتفوقون”.