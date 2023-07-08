خطوة أخيرة تفصل رياض محرز عن الانضمام إلى أهلي جدة

اقترب النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال لنادي أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف رودي جاليتي الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن الاتفاق بشكل كامل بين رياض محرز وأهلي جدة.

وقال:"سيتم الاتفاق بين أهلي جدة ومانشستر سيتي، على قيمة انتقال محرز، لكن تعتبر الصفقة ليست قريبة من الحسم حتى الأن".

وأكمل "اللاعب مستعد للانتقال نحو الدوري السعودي، ولكن ينتظر القرار النهائي من مانشستر سيتي".

وساهم رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي 2022-2023.