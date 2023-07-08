يقضون إجازة حتى أغسطس .. مفاجأة بشأن تواجد قائد فاجنر وقواته

كشف قائد في مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أن رئيسها يفجيني بريجوزين منحهم إجازة حتى شهر أغسطس المقبل، وبعدها سينتقلون إلى بيلاروس.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال القائد البارز لـ"فاجنر" أنطون يليزاروف، إن أعضاء مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة التي يتزعمها يفجيني بريجوزين يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا بناء على الاتفاق الذي أنهى تمردهم ضد القيادة الروسية.

وأضاف يليزاروف، الملقب بـ"لوتس"، في منشور على "تيليجرام" أن مقاتلي "فاجنر" يقضون الآن إجازة حتى بداية شهر أغسطس، حسب أمر بريجوزين، قبل الانتقال إلى بيلاروس.

ولفت يليزاروف إلى أنه يجب إعداد القواعد وأماكن التدريب والتعاون مع الحكومات الذاتية المحلية وسلطات إنفاذ القانون في بيلاروسيا، مستطردًت أنه "ليس من الواضح أين بالضبط يتواجد بريجوزين ومقاتلو "فاجنر" بعد إنهاء التمرد، بموجب الاتفاق مع بيلاروس"

وأشار "كان على بريجوزين الانتقال إلى بيلاروس وتم منح مقاتليه خيار الذهاب إلى بيلاروسيا أو الانضمام إلى القوات الروسية أو العودة إلى ديارهم".

لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال يوم الخميس إن بريجوزين وآلاف من مقاتليه موجودون في روسيا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تنفيذ الاتفاق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح لوكاشينكو أن قوات فاجنر قد تستخدم للدفاع عن بيلاروس بعد انتقالها من روسيا، بعدما شاركوا في تمرد فاشل الشهر الماضي، مؤكدًا أن الأفراد العسكريين المرتبطين بشركة يفجيني بريجوجين العسكرية الخاصة يتم نقلهم إلى البلاد وفقًا “لشروط معينة”، بما في ذلك إمكانية نشرهم على الفور إذا لزم الأمر “للدفاع عن الدولة”.