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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات داخل مدينة المحلة، إلى جانب أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من شوارع المحلة، حيث تابع انتشار فرق عمل حي أول وثان المحلة من أجل رفع المخلفات والإشغالات،كما تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البحر وميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

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أحمد المغاوري أعمال أعمال النظافة اعمال الرصف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمي النظافة والتجميل دكتور طارق رحمى

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