عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردود الأفعال الدولية على استخدام الذخائر العنقودية في الهجوم الأوكراني المضاد

صدى البلد

أعلنت الحكومة الكندية، السبت، معارضتها لأستخدام الذخائر العنقودية التي وعدت واشنطن بمنحها لأوكرانيا لاستخدامها في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

 وأكدت الحكومة على التزامها بأتفاقية أوسلو التي تحظر هذه القنابل المثيرة للجدل.

وأوضحت الحكومة الكندية في بيان أنها لا تؤيد استخدام الذخائر العنقودية، ونلتزم بوضع حد لآثار القنابل العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال.

وقالت الحكومة الاتحادية في البيان أن كندا ملتزمة تماماً بالاتفاقية أوسلو وتتعامل بحذر مع التزاماتها الناشئة عنها لتشجيع تبنيها على الساحة العالمية.

بريطانيا تعارض

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها وتحث على عدم استخدامها، بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بها.

وأضاف سوناك للصحافيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر"، حسب وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

ألمانيا والأمم المتحدة تعترض

وعبرت ألمانيا، وهي أحد حلفاء الولايات المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن معارضتهما لإرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

رد فعل روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وأضافت أن قرار إدارة جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لن يؤثر على مسار الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية.

 

وكشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية وعدا لأوكرانيا لتزويدها بذخائر عنقودية وبالتالي تغريها باحتمال الانضمام إلى حلف الناتو، لكن في النهاية قد يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، قال مدفيديف عبر تطبيق "تليجرام" "بايدن (النائم) قال إنه قبل عامين في جنيف نفى تقديم ضمانات للرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".

وأضاف ميدفيديف أن "بايدن يغري نظام كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربًا عالمية ثالثة".

وتابع: "ومع ذلك، هرب بشكل مخزي من أفغانستان، ثم، لإخفاء عاره، دمر اقتصاد أوروبا، وبعد ذلك، من قام بتسليم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، أطلق العنان لنزاع طويل خطير للغاية مع روسيا، ونتيجة لذلك يقوم نظام كييف بتدمير بقايا بلده".

وأضاف: "والآن، بعد أن استنفد كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية ويغري النازيين الجدد في كييف من منظور الناتو، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتساءل ميدفيديف عن سبب قيام بايدن بذلك، قائلًا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها، خاصة تلك العنيدة مثلنا".

وأشار: "يمكن القول إنه رجل عجوز مريض مصاب بالخرف الشديد، كأنه لا يعرف ما يفعله، ترامب وجزء كبير من الأمريكيين يصرخون بهذا الشأن".

وأضاف: " ربما كل شيء مختلف؟، ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بأوهام غير صحية، ببساطة الرحيل بأمان، واستفزاز هرمجدون النووية (المعركة الفاصلة) وأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".

ويُحظر هذا النوع من القنابل بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، التي فُتح باب التوقيع عليها في أوسلو عام 2008. ورغم توقيع أكثر من 100 دولة على الاتفاقية التي تحظر إنتاج الذخائر العنقودية وتخزينها واستخدامها ونقلها، فإن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة عليها.

الاتفاقية الحكومة الاتحادية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية الساحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة مسح البيت بالماء والملح لتحصينه من الحسد.. داعية يوضح

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

تهدئة العقل والجسم.. فوائد نفسية وجمالية لنزول البحر

قيس سعيد للمهاجرين: تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو الإيجار

الإصابة بجلطات.. استشاري أمراض قلب يحذر من التعرض لأشعة الشمس

إبراهيم عادل أفضل لاعب بأمم إفريقيا تحت 23 سنة وحمزة علاء أحسن حارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ