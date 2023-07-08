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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكرى 30 يونيو.. أحمد موسى: «أبوالعينين» كان ضيف شرف احتفالية سفارة مصر ببروكسل|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سفارة مصر في بروكسل نظمت احتفالية رائعة منذ أيام للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو و23 يوليو.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  كان ضيف شرف الاحتفالية في سفارة مصر ببروكسل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "700 شخصية شاركت في احتفال سفارة مصر في بلجيكا، وشخصيات كثيرة مؤثرة شاركت في احتفالية سفارة مصر ببلجيكا".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبوالعينين ألقى كلمة مهمة للغاية  في احتفالية سفارة مصر ببلجيكا“، مضيفًا: ”محمد أبو العينين أوضح العديد من الحقائق عن مصر وشرح حجم الإنجازات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" محمد أبوالعينين التقى بنصف أعضاء البرلمان الأوروبي خلال تواجده في بلجيكا".

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