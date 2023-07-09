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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-7-2023، نحو 1440 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار14 الأدني فئة .

ومع بداية تعاملات اليوم شهد سعر الذهب في مصر ، استقرارا  في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة دون أي تغيير.

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انخفض 700 جنيه.. الذهب يسجل تراجعا كبيرا .. وهذا سعر عيار 21 اليوم

عيار 21


وصل سعر الجرام من أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو 2160 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء.

 

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2469 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

عيار 18
 

وسجل سعر عيار 18 نحو 1851 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.3 ألف جنيه للبيع و 17.44 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 76.8 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب في البورصات العالمية


بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا  الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.


فيما شهدت الأسهم الأمريكية تدفقًا بـ 1.5 مليار أمريكي مع الارتفاع الذي تشهده الأسهم التكنولوجية، وأسهم البنوك التي ارتفعت بعد اختبارات الضغط التي أجراها الفيدرالي وأكدت على متانة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على تحمل صدمة الركود.انخفاض عالمي


وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.

كما شهدت السندات تدفقًا بـ 600 مليون دولار، مما رفع سعر مؤشر الدولار وزاد من الضغوط على أسعار الذهب، هذا وتسجل السندات أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2011.

الذهب والزواج

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة عند شراء المشغولات للشبكة، بعد قرار زيادتها 10 % إذ يدخل القرار حيز التنفيذ من شهر يوليو الحالي، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات.
الذهب

وعند حساب سعر المصنعية، يكون في الغالب بدءا من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.


استقرار سعر الصرف


أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن التصريحات الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي طمأن خلالها المواطنين حول مستقبل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، وأن الحكومة تتعامل بحذر مع تلك  القضية نظرا لتأثيرها على المواطنين، اعادة الاستقرار لأسواق الذهب مرة أخرى، وادت إلى عودة الطلب لمعدلاته الطبيعية، ورواج في حركة بيع المشغولات معاودة المصانع للعمل من جديد.


وأضاف "واصف" خلال بيان صحفي، أن منذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مستقبل سعر الصرف حدث هبوطًا حادا في أسعار الذهب بالصاغة، نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري عليه مع عودة ثقة المواطنين في مستقبل الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم المعروض منها بالأسواق،  بجانب هبوط سعر الأوقية عالميًا الذي لم يكن تأثيره يظهر على السوق المحلي لتخوفات من حدوث  تقلبات مفاجئة  في سعر الصرف، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21  الأكثر مبيعا من مستويات قرابة 2800 جنيها إلى 2150 جنيها للجرام حاليًا.

 

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