مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد| أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 8-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2503 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2190 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17520 جنيهًا.



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبرالعامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية، هذا بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



طقس اليوم السبت



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.



ونوهت بأنه يوجد نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء،تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 35 -23

الإسكندرية 30 -24

الإسماعيلية 36 - 23

الغردقة 37 - 23

أسوان 41 - 29

سوهاج39 - 26

المنيا 37 -24