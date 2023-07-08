عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد| أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 8-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2503  جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2190  جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877  جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17520 جنيهًا.
 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51  جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

 

3 ظواهر جوية تضرب البلاد

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبرالعامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية، هذا بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.
 

طقس اليوم السبت
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

ونوهت بأنه يوجد نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء،تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

 

القاهرة 35 -23

الإسكندرية 30 -24

الإسماعيلية 36 - 23

الغردقة  37 - 23

أسوان  41 - 29

سوهاج39 - 26

المنيا 37 -24

 

الذهب الدولار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الدولار اليوم الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

ترشيحاتنا

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تسير في اتجاه خطير .. لهذا السبب

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله .. يحقق الحاجات المستحيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ