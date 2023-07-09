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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يكشف مصير زيزو من مباراة القمة

صدى البلد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض من لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي بعد استبداله في لقاء فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأبيض أن "زيزو" سليم ولا يعاني من أي إصابة وسيكون جاهزا بصورة طبيعية للمباراة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

وفاز فريق الزمالك على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.
 

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